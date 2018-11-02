الولايات المتحدة وتركيا ترفعان عقوبات متبادلة على وزراء

رفعت الولايات المتحدة وتركيا الجمعة عقوبات متبادلة على مسؤولين كانت فرضت في آب/أغسطس في خضم تطور أزمة القس الأميركي أندرو برانسون الذي كانت تحتجزه سلطات أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن حكومة أنقرة رفعت عقوبات كانت فرضتها على وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ووزيرة الأمن الداخلي كريستين نييلسن.

وجاء ذلك بعد وقت قصير على إعلان واشنطن رفع اسمي وزيري العدل والداخلية التركيين من لائحة العقوبات.

وكان القس برانسون يعيش في تركيا منذ 20 عاما، ويشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير، لكن السلطات التركية اعتقلته في تشرين الأول/أكتوبر 2016 واتهمته بالتجسس وبمساعدة شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور، وهي التهم التي نفاها برانسون بشكل قاطع.

وأسدل الستار على قضية برانسون في 12 تشرين الأول/أكتوبر بعد قرار محكمة تركية بحبسه ثلاث سنوات كان قد قضى منها عامين، وبالتالي الإفراج عنه حسب القانون التركي.