الوليد بن طلال: التحقيق في مقتل خاشقجي سيبرئ ولي العهد

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الأحد إن تحقيقا رسميا في مقتل الصحافي جمال خاشقجي سيبرئ ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الوليد في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن السعودية يجب أن تنشر علنا نتائج التحقيق التي ستبرئ بالتأكيد الأمير محمد.

وجرى احتجاز الأمير الوليد بن طلال العام الماضي مع عشرات آخرين من الأثرياء السعوديين في حملة قامت بها الحكومة السعودية لمكافحة ما وصفته بالفساد.

وقال الوليد بن طلال إنه صفح عن فترة احتجازه، مضيفا أن كثيرا من المعتقلين في هذه الحملة "استحقوا ذلك"، مضيفا أن "بعد تلك الواقعة قام كثيرون ممن جرى احتجازهم بعملية تطهير كبيرة".

وأطلق سراح الوليد من فندق ريتز كارلتون بالرياض مع أعضاء آخرين بالعائلة المالكة ومسؤولين ورجال أعمال أبرم معظمهم تسويات مالية مع السلطات.

ونفى الوليد ما تردد عن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه أو أن يكون المسؤولون جردوه من ثروته.