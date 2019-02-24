اليابان.. استفتاء على نقل قاعدة عسكرية أميركية

يدلي سكان أوكيناوا اليابانية بأصواتهم الأحد في استفتاء حول نقل قاعدة عسكرية أميركية إلى جزء ناء من الجزيرة، الخطوة التي تثير جدلا كبيرا.

ويعتبر الاستفتاء رمزيا إلى حد كبير وهو غير ملزم، ما يثير تساؤلات عن مدى تأثيره حتى ولو رجحت كفة معارضي الخطوة، بمن فيهم حاكم أوكيناوا ديني تاماكي.

ويسأل الاستفتاء السكان إن كانوا يدعمون خطة لنقل قاعدة "فوتينما" من موقعها الحالي في جزء مكتظ من أوكيناوا إلى منطقة ساحلية نائية.

ويفترض أن يصوتوا بـ"نعم" أو "لا"، لكن تمت إضافة خيار "لا هذا ولا ذاك" بعدما هددت عدة مدن تتمتع بصلات جيدة مع الحكومة المركزية بمقاطعة الاستفتاء.

وبدأ التصويت في وقت مبكر الأحد ويحق لنحو 1.15 مليون شخص من أهالي أوكيناوا الإدلاء بأصواتهم.

وذكرت وكالة "جيجي برس" أن نحو 20.5 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بحلول السبت.

وأثارت "فوتينما" توترات مع السكان المحليين جراء مشاكل تتراوح من الضجيج إلى الحوادث العسكرية والجرائم التي يتورط فيها سكان القاعدة.

وبينما تشير حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن نقلها سيحل هذه المشاكل، يطالب كثيرون في أوكيناوا بنقل القاعدة إلى مكان آخر في اليابان.

وتشكل أوكيناوا أقل من واحد بالمئة من إجمالي أراضي اليابان لكنها تضم أكثر من نصف العناصر العسكريين الأميركيين المتواجدين في اليابان والبالغ عددهم نحو 47 ألفا.