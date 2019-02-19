اليابان تدعم غوايدو

أعلن وزير الخارجية الياباني تارو كونو أن بلاده تدعم الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو.

وقال كونو في مؤتمر صحافي إن "بلدنا دعا إلى انتخابات مبكرة (في فنزويلا) ... لكن للأسف لم يحصل ذلك".

وأضاف "نظراً للظروف، نحن ندعم بوضوح الرئيس المؤقت غوايدو. وندعو البلد من جديد إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة".

وتأتي هذه التصريحات فيما تتصاعد الأزمة في فنزويلا حيث يتزايد الضغط على مادورو والجيش.

ووجه الرئيس دونالد ترامب الاثنين تحذيرا لقادة الجيش الفنزويلي، معتبرا أنهم "سيخسرون" إذا رفضوا السير خلف خون غوايدو.

وأعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في كانون الثاني/يناير واعترفت به 50 دولة.

ويرفض مادورو إدخال مساعدات غذائية ودوائية أميركية إلى بلاده.

ووعد غوايدو بإدخال المساعدات الإنسانية الأميركية السبت المقبل إلى البلاد، على الرغم من الرفض التام لمادورو.

ويواجه البلد أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخه في ظلّ تضخّم هائل ونقص في المنتجات الأساسية الضرورية.