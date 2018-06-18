ثلاثة قتلى في زلزال قوي باليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة أوساكا غربي اليابان فجر الاثنين مسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ومتسببا بانقطاع التيار الكهربائي وتعليق حركة القطارات في وقت الذروة.

وقالت صحيفة (تايمز أوف يابان) إن القتلى هم طفلة في التاسعة قتلت بسقوط حائط ورجلان ثمانينيان قضى أحدهما تحت خزانة كتب والآخر تحت جدار منهار.

وتسبب الزلزال بـ210 إصابات، وتناقلت وسائل إعلام يابانية أخبارا عن بنايات حوصر سكانها تحت الردم، فيما علق آخرون في مصاعد ومحطات قطار.

وقالت هيئة التنظيم النووي اليابانية إنها لم ترصد أي شيء غير طبيعي داخل محطات الطاقة، في حين علقت شركة هوندا لصناعة السيارات العمل.

وتسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي ما أثّر على 170ألف منزل.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي أن الحكومة في حالة تعبئة، وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس".

ونشر مغردون فيديوهات لتأثيرات الزلزال.