اليابان لن تنضم إلى التحالف بقيادة واشنطن لحماية الملاحة في الخليج

قالت اليابان الجمعة إنها لن تنضم للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية الناقلات التجارية في الخليج، لكنها ستسرسل سفنا بشكل منفرد.

وسترسل اليابان أيضا طائرات لحماية السفن التي تمدها بالنفط.

وكانت صحيفة أساهي ذكرت في وقت سابق أن طوكيو قررت إرسال قواتها للدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز بمفردها بدلا من الانضمام لتحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتماشى هذا القرار مع تقرير سابق نشرته وسائل إعلام يابانية ذكر أن اليابان لن تنضم لأهم حليف لها في البعثة الأمنية بسبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع إيران، أحد كبار منتجي النفط.

واضطربت تجارة السلع الأولية على مستوى العالم في الشهور القليلة الماضية بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية وسلسلة هجمات على سفن تجارية عالمية تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا طهران بالمسؤولية عنها وهو ما تنفيه.