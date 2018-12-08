اليماني: عدن ستكون المطار الرئيسي لليمن

أكد وزير الخارجية اليمني السبت أن المطار الرئيسي في اليمن سيكون في عدن، بينما تجري محادثات لإعادة فتح مطار صنعاء في العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وشدد الوزير خالد اليماني على ضرورة أن يكون ميناء الحديدة تحت "سيادة" الحكومة اليمنية.

وقال اليماني لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد، "إننا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء... ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية (اليمنية) والمطارات الأخرى في اليمن تكون مطارات داخلية".

وأضاف "إن قبل الطرف الآخر (الحوثيون) أن يخوض هذه التجربة وهي تجربة سيادية، سيكون بإمكان الطائرات أن تأتي إلى عدن وتغادر إلى صنعاء أو الحديدة أو المطارات الأخرى (...) وتعود إليها من عدن وتغادر إلى الخارج".

واعتبر اليماني أن "هذه رؤية سيادية نعتقد أنها تحمي مصالح الشعب اليمني وتدافع عن مصالح كل اليمنيين ولا تفرق بين اليمنيين".

ويواصل وفدا الحكومة والحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعا.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، فيما يسيطر تحالف عسكري بقيادة السعودية داعم للحكومة اليمنية، على أجواء اليمن.

وتضرّر مطار صنعاء جراء القصف، وهو مغلق منذ ثلاث سنوات بعد بداية التدخل العسكري للتحالف.