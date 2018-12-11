اليمن.. اتفاق على تبادل 15 ألف أسير ومعتقل

توصل وفد الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق حول تبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل من الجانبين، حسب ما أفاد به مراسل "الحرة" الثلاثاء.

واتفق الجانبان على آلية لتنفيذ اتفاق التبادل، الذي سيشمل أفرادا من عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومعتقلي الطائفة البهائية.

ويشمل الاتفاق نحو ثمانية آلاف من الأسرى موقوفون في سجون الحوثيين، وفق أرقام الوفد الحكومي.

ومن المرجح أن تتم عملية التبادل خلال أربعة أسابيع على أن تتم في اليومين المقبلين عملية تبادل رمزية لعدد قليل من الأسرى من خلال وساطات محلية.

وطالب وفد الحكومة المنية بأن يقدم الحوثيون ضمانات بعدم إعادة اعتقال من يطلق سراحهم في صنعاء خصوصا من الصحافيين.

فيما أشار الحوثيون إلى أن سلطنة عمان ستقدم تسهيلات لوجستية لمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ عملية التبادل، في مطاري صنعاء وسيئون.

ويخوض الطرفان منذ الخميس الماضي محادثات في السويد هي الأولى منذ 2016 في مسعى لوضع أطر تمهد الطريق لانهاء النزاع المستمر منذ 2014 والذي قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص.

ووافق الطرفان على تبادل الأسرى قبيل بدء المحادثات. وعمل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث منذ انطلاق محادثات السويد على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي قد يشكل اختراقا في نزاع وضع ملايين اليمنيين على حافة المجاعة.