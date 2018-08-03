الحكومة اليمنية: سنذهب إلى جنيف بلا تفاؤل

قال مسؤول في الحكومة اليمنية الجمعة إن السلطة المعترف بها دوليا ستشارك في محادثات جنيف التي دعت إليها الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل رغم أنها "غير متفائلة" بنتائجها.

وأكد المسؤول الحكومي لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلا عدم الكشف عن هويته "سنذهب ولكننا غير متفائلين".



وأضاف أن "الجانب الحكومي غير متفائل بهذه المشاورات في ظل عدم وضوح الموقف وعدم نجاح المبعوث الأممي في إقناع الميليشيات بالانسحاب من الحديدة ومينائها دون قتال".



وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس أن الأمم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتحاربين في هذا البلد إلى جنيف في 6 أيلول/سبتمبر، للبحث في إطار عمل لمفاوضات سلام.



وأوضح المسؤول الحكومي اليمني أن المحادثات المقترحة "لن تكون مباشرة بين وفدي الحكومة الشرعية، وميليشيات الحوثي، بل ستكون مشاورات من أجل المشاورات... وهي لا ترقى إلى المفاوضات".



واعتبر أن "فجوة الخلافات لا تزال كبيرة بين الحكومة والانقلابيين".



وتوقع أن يعود غريفيث إلى المنطقة الأسبوع المقبل للقاء المسؤولين في الحكومة وقادة المتمردين للتحضير للمحادثات.



وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.



وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام منذ إطلاق التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما باتجاه مدينة الحديدة على البحر الأحمر، بقيادة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف، وبمشاركة قوات موالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.



وقال غريفيث أمام مجلس الأمن الخميس إن "الحل السلمي" لإنهاء الحرب في اليمن "أمر متاح".



وأضاف "هذه المشاورات ستوفر الفرصة للأطراف، بين أمور أخرى، لمناقشة إطار عمل للتفاوض، والإجراءات المتصلة ببناء الثقة وخطط محددة لتحريك العملية قدما".



واعتبر أن الحل في الحديدة يجب أن يكون جزءا من "حل سياسي شامل".