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البيت الأبيض سيرفض قرار الشيوخ حول اليمن

أنصار الحوثي قرب العاصمة اليمنية صنعاء

هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) قبل تصويت مجلس الشيوخ على إنهاء الدعم الأميركي لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.

ومن بين رعاة القرار الذي سيتم طرحه للتصويت الأربعاء، السناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت والسناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتاه.

ويستحضر مشروع القرار قانون سلطة الحرب الذي استمر لعقود من أجل وقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن.

وقال البيت الأبيض إن دعم الولايات المتحدة للسعوديين لا يشكل تورطا في "أعمال عدائية" وأن القرار معيب وربما يكون غير دستوري.

عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز يتحدث بعد تصويت في مجلس الشيوخ على قرار مماثل في ديسمبر الماضي
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تصويت بالكونغرس حول دعم السعودية في اليمن


وفي حال تمرير القرار، ستكون هذه الخطوة بمثابة توبيخ قوي آخر من الكونغرس للرئيس دونالد ترامب بسبب دعمه للسعودية.

ومع اقتراب عامها الخامس، أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل الآلاف وخلقت ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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