البيت الأبيض سيرفض قرار الشيوخ حول اليمن

هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) قبل تصويت مجلس الشيوخ على إنهاء الدعم الأميركي لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.



ومن بين رعاة القرار الذي سيتم طرحه للتصويت الأربعاء، السناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت والسناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتاه.



ويستحضر مشروع القرار قانون سلطة الحرب الذي استمر لعقود من أجل وقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن.



وقال البيت الأبيض إن دعم الولايات المتحدة للسعوديين لا يشكل تورطا في "أعمال عدائية" وأن القرار معيب وربما يكون غير دستوري.



وفي حال تمرير القرار، ستكون هذه الخطوة بمثابة توبيخ قوي آخر من الكونغرس للرئيس دونالد ترامب بسبب دعمه للسعودية.



ومع اقتراب عامها الخامس، أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل الآلاف وخلقت ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.