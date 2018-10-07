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وزير يمني: الحوثيون يحتجزون سفنا في الحديدة

سيفنة راسية في ميناء الحديدة (أرشيف)

قال وزير الإدارة المحلية بالحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح إن الحوثيين يحتجزون 10 سفن في ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه غرب البلاد.

ونقل التلفزيون السعودي السبت عن فتح قوله إن السفن تتنوع بين نفطية وتجارية وأخرى تحمل إمدادت تموينية وصلت إلى السواحل اليمنية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الوزير بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن "المليشيا (الحوثية) منعت السفن من إفراغ حمولتها من الوقود والغذاء".

ودعا فتح المسؤولين الأممين إلى "سرعة التدخل والضغط على المليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها والسماح بحركة المرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء".

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