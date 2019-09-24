قتلى في ضربتين جويتين استهدفتا منزلا باليمن

قتل 16 شخصا بينهم سبعة أطفال وأربع نساء في ضربتين جويتين في جنوب اليمن الثلاثاء، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقد استهدفت الضربتان منزلا يقع في مديرية قعطبة في محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، حسبما أفاد مسؤول محلي وطبيب.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "أسرة بكاملها قتلت، وبقية القتلى من المسعفين وهم من أهالي القرية حيث هرعوا لنجدة الضحايا (بعد الضربة الأولى) فعادت الطائرة وقتلتهم" بضربة ثانية.

ورجح المسؤول المحلي ضلوع التحالف العسكري بقيادة السعودية في هذه الغارة.

وواجه التحالف الذي تقوده السعودية انتقادات دولية بسبب الغارات الجوية التي استهدفت المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين.

واندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 2014 عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، ومعظم شمال البلاد. وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه دول عربية في مارس 2015 في محاولة لإعادة حكومة الرئيس المعترف بها دوليا من الرئيس منصور عبد ربه هادي إلى السلطة.

وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 94 ألف شخص، بينهم أكثر من 16000 شخص عام 2019، وفقا لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، الذي يراقب الحرب.