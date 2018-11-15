مباراة ودية بين السعودية واليمن

يستقبل المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره اليمني الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا التي تحتضنها الإمارات اعتبارا من الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد دخل معسكره الإعدادي في الدمام الاثنين الماضي بحضور 25 لاعبا وقع عليهم اختيار المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي الذي مزج في اختياراته بين الخبرة وحيوية الشباب.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين خصوصا العناصر الشابة بهدف الوقوف على مستوياتها ووضع تصوره النهائي حول جميع اللاعبين قبل تجمع أخير يسبق انطلاقة البطولة التي يطمح المنتخب في إحراز لقبها من جديد، بعد مشاركتين مخيبتين للآمال كانتا في قطر 2011 وأستراليا 2015 وخرج خلالهما من دور المجموعات.

أما المنتخب اليمني الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، فيسعى إلى إعداد يتناسب مع حجم المناسبة والظهور بصورة مشرفة على اعتبار أن منافسته على إحدى بطاقتي التأهل تعتبر صعبة جدا في ظل وجود منتخبي العراق وإيران الأفضل فنيا والأكثر خبرة في مثل هذه المناسبات.

وتلعب السعودية، حاملة اللقب في 1984 و1988 و1996 في المجموعة الخامسة مع قطر ولبنان وكوريا الشمالية، فيما وقع اليمن في الرابعة مع العراق وإيران وفيتنام.