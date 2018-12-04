اليمن.. توقيع اتفاق لتبادل الأسرى

وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع المتمردين الحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد، بحسب ما أعلنت مصادر مسؤولة الثلاثاء.

وقال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من الحوثيين.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق الذي جاء بعد زيارة للمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء.

وقامت طائرة للأمم المتحدة الاثنين بإجلاء 50 جريحا من الحوثيين من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط. وكان مسؤولون حوثيون أشاروا إلى أن إجلاء الجرحى يشكل جزءا من التدابير التي تفترض أن تسبق أي مفاوضات.

وأعرب غريفيث الثلاثاء عبر "تويتر" عن "خالص الشكر لقيادات التحالف (الذي تقوده السعودية في اليمن) وسلطنة عمان لتعاونهم ودعمهم هذه المبادرة بشكل كامل" بعد إجلاء المصابين.