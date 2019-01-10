قتلى في هجوم حوثي على عرض عسكري في لحج

قتل ستة جنود يمنيين وأصيب 12 شخصا في هجوم شنته طائرة مسيرة صباح الخميس على عرض في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوبي اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد مصور كان موجودا في الحفل أن الطائرة من دون طيار انفجرت فوق منصة الحفل التي كان عليها عشرات العسكريين. وسارع جنود إلى نقل المصابين من زملائهم إلى السيارات.

وبحسب مصدر عسكري من القوات الموالية للحكومة اليمنية فإن رئيس الأركان في الجيش الموالي لحكومة عبد ربه منصور هادي اللواء عبد الله النخعي ونائبه صالح الزنداني بالإضافة إلى محافظ لحج عبد الله التركي، كانوا حاضرين في العرض.

وأعلنت مصادر صحافية مقربة من الحوثيين في تغريدة على حسابها على موقع تويتر أن "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما على تجمعات للغزاة في قاعدة العند بلحج".

وقاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وكان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في ذات العام.