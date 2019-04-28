اليمن.. قتلى وجرحى في أعمال عنف بتعز

قتل 12 مدنيا يمنيا في أعمال عنف وقعت يومي السبت والأحد في جنوب غرب اليمن حسبما أفاد مسؤولون حكوميون وسكان، فيما تبادلت القوات الحكومية والحوثيون الاتهامات بالوقوف وراء الأحداث الدامية.

وقتلت أم وأطفالها الأربعة الأحد نتيجة سقوط صاروخ أطلق على منزلهم في منطقة جبل حبشي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والواقعة على بعد 35 كيلومترا غربي تعز (جنوب غرب اليمن)، وفقا للمسؤول الأمني في قوات الحكومة ماجد الكمالي.

وأوضح الكمالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الحوثيين المتمركزين في البرح أطلقوا صاروخ كاتيوشا على قرية مشرفة وسقط على منزل عبد الله المرادي وأدى إلى مقتل زوجته وأربعة من أبنائه". وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن عدد القتلى سبعة.

والسبت، قتل سبعة مدنيين في غارات جوية استهدفت سيارتين كانتا تقلاّن عائلتين في مديرية الضالع شرقي تعز، بحسب ما أفاد سكان.

واتّهم الحوثيون عبر وسائل إعلام موالية لهم، التحالف بقيادة السعودية، بشن الغارات.

وشهدت مدينة تعز الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، اشتباكات بين قوات موالية للحكومة بهدف السيطرة على المدينة، قتل فيها سبعة أشخاص على الأقل.

وقتل في النزاع بين القوات الحكومية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها صنعاء، نحو 10 آلاف شخص منذ بدء العمليات العسكرية في آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.