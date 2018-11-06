اليمن.. معارك جديدة بالحديدة

اندلعت معارك جديدة في محيط مدينة الحديدة اليمنية الثلاثاء بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين.

ويتزايد القلق على أرواح السكان الذين قد يجدون أنفسهم عالقين وسط الحرب.

وتسببت المعارك منذ بدايتها الخميس الماضي بمقتل أكثر من 150 مقاتلا من الطرفين، بحسب مصادر طبية وعسكرية في محافظة الحديدة.

ومن بين هؤلاء 49 عنصرا في صفوف الحوثيين وصلت جثثهم إلى مستشفيين في الحديدة صباح الثلاثاء، حسبما أفاد به أطباء لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤولون عسكريون في القوات الموالية للحكومة إن المعارك تواصلت لليوم السادس على التوالي في عدة جهات.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة.

وتصاعدت الحرب مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء ومدينة الحديدة التي تضم ميناء استراتيجيا تعبر منه غالبية المواد التجارية والمساعدات.

وكانت القوات الحكومية أطلقت في حزيران/يونيو الماضي بدعم من التحالف حملة عسكرية ضخمة على ساحل البحر الأحمر بهدف السيطرة على الميناء، قبل أن تعلق العملية لإفساح المجال أمام المحادثات، ثم تعلن في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي استئنافها بعد فشل المساعي السياسية.