اليمن.. مقتل مدنيين بغارة للتحالف في الضالع

الحرة/اليمن

قالت مصادر محلية إن 5 مواطنين قتلوا، معظمهم من أسرة واحدة، مساء الثلاثاء، بغارة لقوات التحالف بقيادة السعودية استهدفت منزلا بمديرية الحشا التي سيطر عليها الحوثيون منذ أسابيع، في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وتشهد مناطق واسعة من المحافظة، ولاسيما مديرية قعطبة الاستراتيجية مواجهات عنيفة بين جماعة الحوثيين من جهة، وبين قوات موالية للحكومة اليمنية مسنودة بغارات جوية من قوات التحالف بقيادة السعودية من جهة أخرى.

وتسببت المواجهات بمقتل وإصابة عشرات المقاتلين من الطرفين، بالإضافة إلى أعداد من المدنيين من أبناء قعطبة ومحيطها.

وشهدت المنطقة موجة نزوح كبيرة هربا من المعارك العنيفة المستمرة منذ أسابيع، بعد تقدم الحوثيين نحو قعطبة.