اليمن.. مقتل مدنيين في قصف بتعز

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب تسعة آخرون في قصف أصاب مبنى في سوق مزدحم بمدينة تعز جنوب غرب اليمن، حسبما أعلنت الأربعاء منظمة "أطباء بلاد حدود".

#أطباء_بلا_حدود : مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر قصف على سوق في مدينة #تعز. يجب حماية السكان المدنيين من النزاع والحصول على الرعاية الصحية دون عوائق #تعز #اليمن — MSF Yemen (@msf_yemen) July 18, 2018

ولم تحدد المنظمة الدولية الجهة المسؤولة عن القصف، لكن وكالة الأنباء المحلية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا قالت إن الحوثيين يقفون خلف القصف الذي حدث الثلاثاء.

وتسيطر القوات الحكومية على الجزء الأكبر من مدينة تعز، في حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطقة عدة في محيطها.​

ودعت "أطباء بلا حدود" إلى "حماية السكان المدنيين" في مدينة تعز من النزاع وتمكينهم من "الحصول على الرعاية الصحية دون عوائق".