منظمة: احتمال وفاة 85 ألف طفل يمني بسبب الجوع

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) الأربعاء إن حوالي 85 ألف طفل دون سن الخامسة قد يكونوا توفوا بسبب الجوع والأمراض المرتبطة به منذ تصاعد النزاع في اليمن مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015.

وأوضحت المنظمة أنها استعانت ببيانات للأمم المتحدة لتقييم معدلات الوفيات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة ويعانون من سوء التغذية الحاد في الفترة بين نيسان/أبريل 2015 وتشرين الأول/أكتوبر 2018.

وتابعت المنظمة في تقرير أن "84700 طفل تقريبا كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم قد يكونوا توفوا" في هذه الفترة.

وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف في آذار/مارس 2015 ضد الحوثيين نحو 10 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة التي تقول إن النزاع المتواصل منذ 2014 تسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويواجه نحو 14 مليون يمني خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.