اليمن.. هجوم انتحاري يستهدف مسؤولا في عدن

فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه قرب سيارة تقل مسؤولا أمنيا في مدينة عدن اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة، بما أودى بحياة امرأة وجندي وأدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح.

وقال مسؤول أمني في القوات الموالية للحكومة إن الانتحاري اقترب من سيارة كانت تقل مسؤولا أمنيا وفجر نفسه.

ومن بين المصابين قائد كتيبة في قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.

وأكد طبيب في مستشفى في عدن حصيلة ضحايا الهجوم.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن الحوثيين من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.