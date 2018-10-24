اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين

تراجع اليورو الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ 20 آب/أغسطس بعد مؤشرات على أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.

وأظهر مسح أن نمو القطاع الخاص الألماني تباطأ إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام حيث كان أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين فقدا بعض الزخم، أقل من المتوقع بينما تراجع قطاع الصناعات التحويلية في الصين لأدنى مستوى في 25 شهرا.

واستقر اليورو في المعاملات المبكرة ثم انخفض 0.4 في المئة إلى 1.1422 دولار بعد إعلان نتائج المسح.

وانخفض الين إلى 112.48 مقابل الدولار الأميركي، لكنه يظل مرتفعا نحو اثنين في المئة منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، دون تغيير عند 95.927.

وانخفض الاسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2959 دولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع 1.2937 الذي لامسه الثلاثاء.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع ما يطلق عليها "لجنة 1922" من حزبها في إطار محاولتها تهدئة مخاوف أعضاء مجلس العموم بشأن خطط الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.1 في المئة إلى 0.7096 دولار أميركي بدعم من تحسن المعنويات في آسيا حيث أهم أسواق الصادرات الأسترالية.