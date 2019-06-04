ضحايا العدوان من الأطفال.. حقائق عن العرب

في الرابع من حزيران/يونيو من كل عام تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. وهذا العام تزداد أعداد الأطفال الذين راحوا ضحايا العنف والعدوان في مختلف دول العالم خاصة في دول عربية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اعتماد هذه المناسبة خلال دورتها في 19 آب/أغسطس 1982. وتهدف المنظمة الدولية إلى تسليط الضوء على الاعتراف والتعريف بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم وعلى جميع مستويات المعاناة، مثل سوء المعاملة البدنية، والعقلية، والنفسية.

​ويرسخ هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، المتمثلة في اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وتفرض الاتفاقية على الدول الموقعة، ضمان حماية الطفل وتقديم الرعاية اللازمة لرفاهته، بجانب مراعاة حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه. وتنص المادة 38 من قانون حماية الطفل، على احترام قواعد القانون الإنساني فيما يخص الأطفال الموجودين في مناطق الحرب، حيث يجب اتخاذ جميع التدابير التي تضمن عدم مشاركة أطفال لم يتعدوا سن الـ 15 سنة، في الحرب، أو إلحاقهم في الخدمة العسكرية.

كما تنص المادة 39 من القانون على ضرورة اتخاذ الدول الموقعة التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال. الأطفال في سوريا وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. إذ يعيش نحو 250 مليون طفل في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاعات المسلحة. على مستوى الشرق الأوسط، فإن الأطفال في دول مثل سوريا واليمن، كانوا الأكثر تعرضا للعنف، ففي عام 2018 وحده، لقى 1160 طفلا حتفهم في القتال، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق لعدد القتلى من الأطفال في عام واحد فقط منذ بداية الحرب السورية، بحسب الأمم المتحدة.

وتستضيف دول الجوار في المنطقة نحو 2.6 مليون لاجئ سوري من الأطفال والذين يواجهون تحديات بالرغم من دعم الحكومات المضيفة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولا تتمكن الكثير من العائلات في مخيمات اللجوء من إرسال أطفالها إلى المدارس، في ظل وجود فرص ضئيلة لكسب الدخل. يذكر أن عدد الأطفال الذين قتلوا منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 وحتى عام 2018، بلغ نحو 19 ألف طفل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. اليمن والعراق أما في اليمن، فقد أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، في نيسان/أبريل الماضي، عن مقتل أكثر من سبعة آلاف و500 طفل، منذ بدء الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن عام 2015. وقد سجلت الأمم المتحدة خلال عام 2018، نحو 800 حالة حرمان من وصول المساعدات الإنسانية إلى أطفال اليمن، بالإضافة إلى تسجيل 350 هجوما استهدف المدارس والمستشفيات.

في العراق، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تقريرا العام الماضي، قالت فيه أن 80 بالمائة من أطفال العراق يتعرضون للعنف سواء في المنزل أو المدرسة. ويفتقر العراق إلى البنية التحتية اللازمة لعملية التعليم، إذ تقدر وزارة التربية العراقية حاجة البلاد إلى نحو 20 ألف مدرسة بحلول عام 2022. من ناحية أخرى، فإن الأمم المتحدة قد وضعت خططا فرعية للنهوض بأحوال الأطفال، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.