تصعيد بين تركيا واليونان في المتوسط

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء من تعرض سفن بلاده لمضايقات جديدة شرق البحر المتوسط.

وأوضح أكار خلال استضافته الأربعاء في اجتماع محرري وكالة الأناضول، أن السفن التركية تعمل على توفير الحماية اللازمة في المنطقة.

وشدد أكار تعليقا على المضايقة التي تعرضت لها سفينة تركية شرق المتوسط الخميس الماضي، أن تركيا لن تسمح أبدا بتعرض سفنها في المنطقة لمضايقات جديدة.

وأضاف أكار حول عزم اليونان توسيع حدودها البحرية: "نرغب في حل القضايا بالطرق السلمية وعبر مباحثات، دون تحولها إلى صراعات".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي الثلاثاء، إن تركيا تتابع عن كثب التصريحات الصادرة من أثينا، حول مخططات توسعة نطاق الحدود البحرية لليونان تدريجيا.

وكان وزير الخارجية اليوناني المستقيل نيكوس كوتزياس أعلن مؤخرا اتخاذ بلاده قرارا بزيادة مدى حدودها البحرية من ستة أميال إلى 12 ميلا بحريا في بعض المناطق، الأمر الذي تعارضه تركيا.