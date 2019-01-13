يونايتد يهزم توتنهام في ويمبلي

حقق مانشستر يونايتد الأحد فوزا مهما على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف نظيف في ملعب ويمبلي في لندن وهو الفوز الخامس على التوالي للشياطين الحمر تحت قيادة مدربهم المؤقت أولي غونار سولسكاير.

ونجح مانشستر في التقدم عبر ماركوس راشفورد في الدقيقة 44، ولم تفلح محاولات أصحاب الأرض المتكررة في إدراك التعادل نتيجة تألق حارس مرمى اليونايتد ديفيد دي خيا.

وبات سولسكاير أول مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد يحقق خمسة انتصارات في أول خمس مباريات مع الفريق في الدوري، في إنجاز تاريخي لم يتحقق حتى في زمن السير أليكس فريغسون.

وتعاقد يونايتد مع سولسكاير حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال الشهر الماضي بسبب سوء النتائج.

وبهذا الفوز ظل مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ41 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الخامس آرسنال، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 48 نقطة في المركز الثالث.