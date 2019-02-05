هكذا يحمي 'كروم' حساباتك من السرقة

أضافت شركة غوغل امتدادا جديدا على متصفحها "كروم" يساعد في حماية بيانات المستخدم من الاختراق.

ويقوم امتداد "فحص كلمة المرور" بتنبيه المستخدم عند تسجيل الدخول إلى المواقع، وسيظهر له تحذير إذا كان "اسم المستخدم" و"كلمة المرور" المستخدمين من بين أربعة مليارات بيان دخول "تعلم غوغل أنها غير آمنة"، بحسب مدونة غوغل.

وعندما يكتشف الامتداد بيانات دخول غير آمنة، سيظهر مربع حوار أحمر كبير به رسالة تطلب من المستخدم تحديث بياناته.

وبعد تحميل هذا الامتداد، ستظهر أيقونته على المتصفح. وعند ظهور المربع الأحمر، سيطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور لتجنب حدوث سرقة للحساب.