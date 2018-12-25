انتحاريون يستهدفون وزارة الخارجية الليبية

استهدف انتحاريون مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين على الأقل، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمنيون.



وقال المسؤولون لوكالة أسوشييتد برس، إن انتحاريا فجر نفسه داخل الوزارة فيما قتل آخر بعد أن أطلق حراس النار عليه قبل أن يتمكن من تفجير سترته الناسفة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن انتحاريين لم تحدد عددهم، هاجموا مقر وزارة الخارجية وفتحوا النار قبل أن يفجروا أنفسهم داخل المبنى.

وذكرت القناة التلفزيونية الرسمية لحكومة الوفاق الوطني نقلا عن مصادر لم تسمها في وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، أن الهجوم نفذه "إرهابيون".

وقالت مصادر محلية إن عمليات إنقاذ للعالقين داخل مقر وزارة الخارجية المحترق تجري.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن ليبيا باتت ملاذا لمسلحين إسلاميين منذ أن أطاحت انتفاضة عام 2011 بالعقيد معمر القذافي. وتنقسم البلاد بين حكومتين متنافستين تدعم كل منهما مجموعة من المليشيات المحلية.