فيديو.. عراقي يلقي نفسه من سطح الحرم المكي

ألقى مواطن عراقي نفسه من سطح الحرم المكي الجمعة، ما أدى إلى وفاته على الفور، وإصابة اثنين من الطواف في صحن الحرم، وفقا لما نقلته صحيفة عاجل السعودية.

وكان (ح.ح) عراقي في العقد الخامس من العمر، ألقى بنفسه من مشاية السلام بسطح الحرم في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت مكة، بحسب الصحيفة.

تم نقل (ح.ح) والمصابين إلى مستشفى الأجياد العام عقب الحادث مباشرة، حيث تم إسعاف الطائفين بينما توفي (ح.ح) متأثرا بإصاباته.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي 8 يونيو/حزيران ألقى الفرنسي من أصل جزائري عزوز بوتوبا بنفسه من سطح الحرم، وتوفي على الفور.