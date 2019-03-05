الاتحاد الآسيوي.. صوت العراق للشيخ سلمان

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود أن صوت العراق في انتخابات الاتحاد الآسيوي المقبلة سيكون لصالح رئيس الاتحاد الحالي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم.

وأكد مسعود في تصريح خاص للحرة أنه أبلغ بذلك المرشح الإماراتي لرئاسة الاتحاد خلفان الرميثي الذي زار بغداد يوم أمس ضمن حملته الانتخابية.

وتجري انتخابات الاتحاد الآسيوي في نيسان/أبريل المقبل.

وكان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، قد زار بغداد أمس، في خطوة هي الأولى لمسؤول رياضي من بلاده منذ العام 2003.

وأتت الزيارة ضمن جولة يقوم بها الرميثي ضمن حملته للمنافسة على رئاسة الاتحاد القاري في الانتخابات المقررة في السادس من نيسان/أبريل المقبل، بمواجهة الرئيس الحالي الشيخ سلمان، والقطري سعود المهندي.

والتقى الرميثي أمس العبيدي ومسعود المرشح بدوره لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.