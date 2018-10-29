انتخابات التجديد النصفي.. إقبال كبير على التصويت المبكر

تشهد عمليات التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي في عدد من الولايات الأميركية إقبالا كبيرا من الناخبين، قبل حوالي أسبوع من الموعد الرسمي المقرر لها.

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وبحسب دراسة أجراها الباحث في جامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد، فإن عدد الأشخاص الذين صوتوا مبكرا في أربع ولايات أميركية، هي ديلاوير وإنديانا ومينيسوتا وتينيسي، تجاوز العدد المسجل في كل عمليات التصويت المبكر في عام 2014.

ويعمل المرشحون من الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديموقراطي، على حث الناخبين على التصويت مبكرا في الانتخابات المزمع إجراؤها في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وسجلت ولايات نورث كارولينا وجورجيا ومينيسوتا وتكساس وفلوريدا ونيفادا ضعفي (على الأقل) عدد الأصوات المسجلة في مثل هذه الانتخابات عام 2014.

وشهدت عمليات التصويت المبكر، بحسب رويترز، بعض المشكلات الفنية مثل تعطل آلات الاقتراع، ووردت شكاوى من طول فترات الانتظار في الطوابير.

وتسمح قوانين بعض الولايات للناخبين بالتصويت المبكر قبل موعد الانتخابات الفعلي لتسهيل عملية التصويت، ويختلف موعد بدئه في كل ولاية.