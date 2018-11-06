انتخابات الكونغرس 'الأغلى في التاريخ'

موسم انتخابي محموم، وإعلانات لا تتوقف، في التلفزيون والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، وأخرى موجهة للهواتف المحمولة والأرضية للناخبين، ومنشورات تصلهم في البريد.

في أكثر من 10 سباقات انتخابية تشهد تنافسا كبيرا للفوز بمقاعد في مجلس النواب، تم إنفاق 238 مليون دولار.

الديموقراطيون وحدهم أنفقوا 142 مليون دولار في هذه السباقات، بحسب تحليل لوكالة رويترز استند إلى أرقام لجنة الانتخابات الفيدرالية.

في المقابل، أنفق الجمهوريون، الذين يريدون الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، 96 مليون دولار.

هذه الأموال مصدرها المرشحون أو مجموعات داعمة لهم.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لجميع الحملات سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ 5.2 مليارات دولار، حسب أرقام مركز السياسات المتجاوبة.

ووصفت وسائل إعلام هذه الانتخابات بأنها الأكثر كلفة في تاريخ انتخابات الكونغرس.

وتقع أربعة من بين السباقات الأكثر كلفة في كاليفورنيا، والأخرى في ولايات واشنطن وبنسلفانيا وكولورادو وفلوريدا ونيويورك ومينيسوتا.

الدائرة 25 في كاليفورنيا تصدرت القائمة بمجموع 26 مليون دولار.

كاتي هيل، المرشحة الديموقراطية في الدائرة التي جمعات أكثر من سبعة ملايين دولار حتى منتصف الشهر الماضي، أنفقت حوالي ثلاثة أرباع أموال حملتها على الإعلانات.

وفي السباق على مقاعد مجلس الشيوخ، تبدو الأرقام أكبر بكثير. في فلوريدا، أنفق المرشحان لمنصب حاكم الولاية، الجمهوري ريك سكوت، والديموقراطي بيل نيلسون 160 مليون دولار.

وفي المرتبة الثانية، جاءت حملتا الديموقراطية كلير ماكاسكيل والجمهوري جوش هاولي في ميزوري بمجموع 108 ملايين دولار.

الديموقراطيون الذين يسعون إلى الفوز بـ 23 مقعدا في مجلس النواب ويأملون في الفوز بمقعدين في مجلس الشيوخ، من أجل الهيمنة على الكونغرس، ارتفع نصيبهم من الإنفاق على مجلس النواب هذا العام إلى 60 في المئة، من 44 في المئة عام 2014.