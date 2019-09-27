انتخابات تونس.. قيس سعيد "غير مرتاح" لاستمرار سجن منافسه

أعرب المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية قيس سعيد الخميس عن عدم ارتياحه لاستمرار سجن منافسه نبيل القروي، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من جولة الإعادة بينهما.

وفي أول تعليق له على هذا الموضوع، قال سعيد في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: "أتمناه (القروي) طليقا... الوضع غير مريح بالنسبة لي، ولكن الكلمة الفصل للقضاء ولا يمكنني التدخل في قرار دائرة الاتهام".

وفاز سعيد، أستاذ القانون السابق، والقروي في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت هذا الشهر.

وألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها منظمة مستقلة للشفافية قبل ثلاث سنوات.

وسعيد، الذي لم يكن معروفا قبل الانتخابات، أستاذ سابق للقانون الدستوري ونظم حملة انتخابية بسيطة بتمويل ودعاية لا تكاد تذكر.

وكانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى ولم يتمكن من التوجه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية، ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

لكن سعيد رفض القول بأن الفرص غير متكافئة مع منافسه، وقال: "أنا على عكس الآخرين ليس لدي قنوات تلفزيونية ولا وسائل إعلام" في إشارة واضحة لمنافسه القروي الذي يملك قناة تلفزيونية خصصت السنوات الثلاث الماضية للترويج لأنشطته الخيرية.