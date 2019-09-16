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الشرق الأوسط

انتخابات تونس.. قيس سعيّد في الطليعة بعد فرز 27% من الأصوات

بدء فرز الأصوات في تونس

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أظهرت نتائج رسمية الاثنين إثر فرز 27% من الأصوات تقدم كل من قس سعيِّد ونبيل القروي للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي دعي للمشاركة فيها أكثر من سبعة ملايين ناخب .

ونشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد حلّ في المرتبة الأولى بنسبة 19% يليه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي مع 14,9% ثم ثالثا مرشح حزب "النهضة" الإسلامي عبد الفتاح مورو مع 13,1%.

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