انتخابات تونس.. قيس سعيّد في الطليعة بعد فرز 27% من الأصوات

أظهرت نتائج رسمية الاثنين إثر فرز 27% من الأصوات تقدم كل من قس سعيِّد ونبيل القروي للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي دعي للمشاركة فيها أكثر من سبعة ملايين ناخب .



ونشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد حلّ في المرتبة الأولى بنسبة 19% يليه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي مع 14,9% ثم ثالثا مرشح حزب "النهضة" الإسلامي عبد الفتاح مورو مع 13,1%.