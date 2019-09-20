انتخابات تونس.. نبيل القروي يناظر خصمه من زنزانته

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، الجمعة، موافقتها على طلب التلفزة التونسية بتمكين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق، من تسجيل حصص التعبير المباشر على شاشة التلفزيون ضمن الحملات الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المقرر إجراؤها إما في 6 أو 13 أكتوبر المقبل.

وبموجب ذلك، سيتمكن القروي من المشاركة في المناظرات المتلفزة ومواجهة برنامج خصمه في الدور الثاني قيس سعيد، إما بالحضور في الاستوديوهات أو التسجيل، أو البث المباشر من زنزانته.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلفزة التونسية ذكرت في بلاغ لها الجمعة، أنها وجهت إثر هذه الموافقة، مراسلات إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون من أجل إتمام جميع الإجراءات للسماح للقروي بالتمتع بحقه في الدفاع عن برنامجه الانتخابي ضمن الحملة الانتخابية المقرر أن تسبق تاريخ إجراء الانتخاب بأيام.

وكان رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، قد قال في ندوة صحفية الجمعة، "إن الهيئة وجّهت مراسلات للسلطات القضائية، للمطالبة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكين القروي من الوصول لوسائل الإعلام، والتمتع بحقه في تقديم برنامجه والتعريف برؤاه فيما يتعلق بمختلف القضايا الوطنية".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي، مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت الأحد 15 سبتمبر 2019.

يذكر أن دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت في الخامس من سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي.