مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب

فاز النائب عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي الأربعاء بمنصب زعيم الأقلية الجمهورية داخل مجلس النواب بعد انتخابات حزبية داخلية تفوق فيها على منافسه النائب عن ولاية أوهايو جيم جوردان.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن مكارثي حصل على 159 صوتا مقابل 43 لجوردان.

وسيخلف مكارثي (53 عاما) بذلك رئيس المجلس السابق بول رايان في زعامة نواب حزبه بالمجلس.

وكان مكارثي يشغل منصب زعيم الأغلبية للجمهوريين في المجلس منذ عام 2014، في ظل شغل راين لمنصب رئيس المجلس.

وفاز الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية التي أجريت الأسبوع الماضي بالأغلبية في مجلس النواب.