انتشال جثة من حطام 'طائرة سالا'

أعلن محققون بريطانيون مساء الأربعاء أنهم انتشلوا جثة من حطام الطائرة التي كان على متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

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العثور على جثة في 'طائرة سالا'

وقال فرع تحقيقات الحوادث الجوية البريطاني في بيان إنه تم انتشال الجثة بنجاح لكنه لم يحدد ما إذا كانت تعود للاعب أم الطيار ديفيد إيبوتسون.

وكانت الطائرة قد اختفت منذ حوالي أسبوعين فوق القنال الإنكليزي على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

وعثر قارب إنقاذ الأحد الماضي على حطام الطائرة التي كانت تقل سالا بين مدينتي نانت الفرنسية وكارديف البريطانية، في قاع القنال الإنكليزي.