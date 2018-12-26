6 انتصارات طبية في 2018

عام 2018 ترك بصمة بارزة في مجال التطورات الطبية، بين تجارب جديدة تعد بعلاج لأمراض مستعصية، وعقاقير أقرت لمساعدة ملايين من المرضى.

هذه ست من أبرز التطورات الطبية التي جرت خلال العام، قبل أيام من نهايته:

لقاح السرطان

في نهاية كانون الثاني/يناير أعلن باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية نتائج دراسة أجروها على لقاح يعالج أنواعا من السرطان لدى الفئران.

النتائج جاءت إيجابية حيث قضى اللقاح على كل آثار السرطان لدى الفئران التي أجريت عليها التجربة ومن دون الآثار الجانبية التي يتركها العلاج المناعي التقليدي.

باحثو ستانفورد أعلنوا كذلك أنهم سيبدأون تجارب على 15 مريضا بسرطان اللمف، ويقول أستاذ الأورام في الجامعة رونالد ليفي إنه في حال نجاح التجربة فإن اللقاح سيكون قادرا على علاج أنواع عديدة من الأورام السرطانية.

التهاب بطانة الرحم

أكثر من 6.5 ملايين امرأة أميركية تعاني من التهاب بطانة الرحم، حسب مجلة "ريدرز دايجست". الكشف عن المرض يتطلب إجراء فحوصات مكلفة مثل إدخال منظار للرحم، لكن هذا قد يبدو في طريقه للتغير بعد إعلان من شركة "دوت لاب".

الشركة الأميركية المختصة بصحة المرأة أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر أنها بدأت تحويل برنامج تجريبي للكشف عن التهاب بطانة الرحم باستخدام اللعاب وعينات الدم إلى برنامج تجاري.

الطريقة الجديدة للكشف والتي أطلقت عليها الشركة اسم "دوت إندو"، تعتمد على تتبع علامات حيوية مرتبطة حصرا بالتهاب بطانة الرحم في عينات اللعاب والدم للمرضى.

الوقاية بدلا من علاج الصداع

في أيار/مايو وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام عقار آيموفيغ للوقاية من الصداع النصفي لدى البالغين.

العقار يستخدم عن طريق الحقن مرة في الشهر. وفي تجاربه العملية، نجح العقار في تقليص عدد الأيام التي أصيب فيها الخاضعون للتجربة بالصداع النصفي بمقدار يومين ونصف في الشهر.

وداعا زيكا؟

في تجربة لباحثين في جامعة سانت لويس الأميركية، منح لقاح تجريبي 93 بالمئة من المشاركين مناعة ضد فيروس زيكا المسبب لاضطرابات دماغية، والذي تفشى تحديدا في بلدان أميركا اللاتينية بين أعوام 2013 و2015.

وقالت الباحثة الرئيسية في التجربة سارة جورج مطلع العام الجاري في بيان صحافي إن فريقها "أحرز تقدما في الطريق نحو لقاح مضاد" للفيروس الذي يتسبب كذلك في تشوهات جنينية مع انتقاله من الأمهات الحوامل لأطفالهن.

حلقة وصل

باحثون في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان طوروا تقنية للتحفيز الكهربائي للعمود الفقري يمكنها أن تشكل حلقة وصل بين العقل والأطراف عند المصابين بالشلل السفلي.

التقنية الجديد تعتمد على زرع أقطاب كهربائية يمكنها إرسال إشارات دقيقة عبر العمود الفقري، وحسب ما نشر المعهد في تشرين الأول/أكتوبر فإن ثلاثة مرضى بالشلل السفلي المزمن أجريت عليهم تجارب باستخدام التقنية الجديدة تمكنوا من المشي.

جراحة أولى

في سابقة، تمكن أطباء بجامعة جونز هوبكنز الأميركية من إجراء جراحة ناجحة لزرع عضو ذكري لجندي أصيب بانفجار عبوة ناسفة في أفغانستان.

فريق مكون من تسعة جراحي تجميل وجراحي مسالك بولية نفذوا العملية الجراحية خلال 14 ساعة في 26 آذار/مارس الماضي.