انتظر مايوه زوجته فوصله طرد من الذهب!

استيقظ الشاب الفرنسي جوليان فانيتايس (27 عاما) على وقع دق الباب ليجد رجل توصيل البريد يريد توقيعه على طرد وصله للتو.

لم يستغرب جوليان الأمر، فقد كان ينتظر بدلة سباحة كان اشتراها لزوجته عبر المتجر الإلكتروني ودفع مقابلها.

يقول جوليان "في الحقيقة، أكنت أنتظر بدلة سباحة زوجتي، لكن أثار فضولي أن الشحنة كانت ثقيلة لكنها لم تكن كبيرة، ففتحتها"، بحسب ما يقول لصحيفة "كويست فرانس" المحلية.

عندما فتح جوليان الطرد تساقطت على الأرض قطع معدنية تزن كل واحدة ما بين 20 إلى 50 غراما للقطعة الواحدة، اكتشف لاحقا أنها قطع ذهبية تعود لعام 1900،" كانت تزن كلها تقريبا نحو 700 غرام من الذهب بقيمة 20 ألف يورو".

أدرك جوليان أن الشحنة كانت تخص شخصا آخر لكنها وصلت إليه بالخطأ، خاصة أن لا الاسم المدون على العلبة ولا حتى العنوان كانا له.

حاول جوليان أن يوصل الشحنة بنفسه للعنوان الصحيح المدون على العلبة خاصة أنه كان على بعد كيلومترين فقط من بيته لكنه لم يجد أحدا.

وعندما لم يجد جوليان حلا، ذهب في الظهيرة إلى قسم شرطة فانيس "هنأتني الشرطة على أمانتي وإحضاري للشحنة وأخذوا بعض الصور".

استطاع جوليان أخيرا الوصول إلى الشخص المفترض عبر الهاتف "أوضحت له ما حدث وأنه يستطيع أن يأخذ شحنته من قسم الشرطة".

والأربعاء، فوجئ جوليان بوصول سبيكة ذهب تزن حوالي 10 غرامات بقيمة 500 يورو تقريبا مع برقية شكر له على أمانته.

لكن جوليان لا يزال ينتظر بدلة سباحة زوجته قبل أن يقضيا سياحتهما في فيتنام في شهر آذار/مارس المقبل.