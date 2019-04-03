انتهاء جلسة محاكمة الناشطات السعوديات

انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة الناشطات السعوديات الأربعاء من دون الإفراج عن شدن العنزي كما وعد القاضي ولا عن الأخريات، وفق ما أفادت به منظمة قسط السعودية المعنية بشؤون حقوق الإنسان على تويتر.

وحددت المحكمة الأربعاء 17 من نيسان/ أبريل موعدا للجلسة النهائية للنطق بالحكم لبعض الناشطات.

وكانت المحكمة قد وعدت بإفراج مشروط خلال أيام، ولم يتم النطق بالحكم ولم تناقش المحكمة التعذيب، وفق المنظمة.

والنساء المعتقلات هن ناشطات ضمن مجموعة تضم 12 من الرجال والنساء، الذين اعتقلوا في أيار/مايو 2018 خلال الأسابيع التي سبقت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وكانت المحكمة أصدرت في الأسبوع الماضي حكما بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأكاديمية عزيزة اليوسف والداعية رقية المحارب بشرط حضورهن الجلسات القادمة. وشوهدن وهن يدخلن إلى قاعة المحكمة الأربعاء.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكما في وقت سابق من الأسبوع الحالي بموجب طلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات لكن مصادر مطلعة ذكرت أن القرار تأجل لجلسة الأربعاء دون أن يتضح سبب ذلك.

ومنع دبلوماسيون ووسائل إعلام أجنبية من حضور الجلسات.