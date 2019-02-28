انتهاء قمة هانوي بلا اتفاق

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام لم يسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وأوضح ترامب للصحافيين، بعد تقليص مدة المحادثات في العاصمة الفيتنامية هانوي، "بشكل أساسي كانوا يريدون رفع العقوبات كليا لكننا لا نستطيع فعل ذلك...كان يتعين أن ننسحب".

وأضاف ترامب "إنهم أقوياء، هناك الكثير من الأشخاص الرائعين في كوريا الشمالية الذين يجب أن يعيشوا أيضا".

وتابع الرئيس الأميركي "كنت أرغب في المضي أبعد من ذلك" مؤكدا في الوقت نفسه أن بيونغ يانغ لن تستأنف التجارب النووية.

وقال ترامب نقلا عن الزعيم الكوري الشمالي "لقد قال إنه لن يقوم بتجارب على صواريخ أو أي شيء متعلق بـ(سلاح) نووي".