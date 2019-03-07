تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أوضاع قوية في سوق العمل، رغم علامات على تباطؤ نمو الوظائف.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثلاثة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 223 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من آذار/مارس. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع لتظهر تلقي ألف طلب إضافي عن التقديرات السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا بقاء الطلبات من دون تغيير عند 225 ألفا في الأسبوع السابق.

وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ثلاثة آلاف إلى 226 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوياته في شهر.