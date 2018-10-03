إنستغرام يتعطل في عدة دول عربية وحول العالم

بعد أيام من اكتشاف ثغرة أمنية أثرت على نحو 50 مليون حساب بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عجز عدد كبير من مستخدمي تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستغرام" والمملوك لـ"فيسبوك" الأربعاء عن فتح حساباتهم بالتطبيق بعد عطل مفاجئ.

وتعطل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص نشط شهريا، سواء على الهواتف الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني.

وعرض التطبيق لمستخدميه رسالة تقول "لا يمكن تحديث المحتوى" كما لم يفلح المستخدمون في تحميل صفحة التطبيق على الموقع الإلكتروني.

Instagram is having issues since 3:17 AM EDT. https://t.co/2Z8mz7JAAQ RT if it's down for you as well #Instagramdown — DownDetector (@downdetector) October 3, 2018

وأظهر موقع "داون ديتكتور" للرصد المباشر لانقطاعات خدمات المواقع الإلكترونية والتطبيقات أن تعطل "إنستغرام" شمل أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا والهند وبلدانا عربية.

ووقع العطل بعد أن أعلن التطبيق الاثنين أن آدم موسيري نائب "إنستغرام" سيتولى منصب الرئيس بعد رحيل مؤسسي التطبيق كيفن سيستروم ومايك كريغر عن الشركة.