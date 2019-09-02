بوغبا ينسحب من تشكيلة المنتخب الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين أن لاعب الوسط في منتخبه وفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا انسحب من مباراتين للمنتخب الحائز على لقب بطل العالم، ضد نظيريه الألباني والأندوري ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب إصابة في الكاحل.

وأضاف الاتحاد الفرنسي أن المدرب ديدييه ديشان قرر استدعاء لاعب وسط أرسنال الإنكليزي ماتيو غندوزي لتعويض غياب بوغبا.

وبات بوغبا رابع لاعب ينسحب من تشكيلة منتخب "الديوك" بسبب الإصابة، بعد مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي وجناح برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي ومدافع مانشستر سيتي الإنكليزي إيميريك لابورت.

وتلتقي فرنسا مع ألبانيا وأندورا في 7 و10 سبتمبر على ملعب "دو فرانس" في سان دوني بضواحي العاصمة باريس، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة بفارق الأهداف أمام تركيا وإيسلندا وثلاث نقاط أمام ألبانيا الرابعة، فيما تحتل مولدوفا المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط أمام أندورا الأخيرة من دون رصيد.