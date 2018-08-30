انسحاب محامي سعد لمجرد

انسحب المحامي الفرنسي، إيريك لوران موريتي، من قضية موكله الفنان المغربي سعد لمجرد، المتابع حاليا بفرنسا على خلفية قضيتين تتعلقان بالاغتصاب.

وأكد موريتي في تصريح لموقع "Le360" أنه لم يعد محامي المغني المغربي سعد لمجرد، المتابع حاليا في قضية اغتصاب فتاة فرنسية بالمنطقة السياحية سانت تروبي.

وأضاف المحامي، حسب المصدر نفسه، أن من يتولى حاليا قضية لمجرد هو المحامي الفرنسي جون مارك فيديدا.

وكان موريتي قد كـُلف بالدفاع عن لمجرد في قضية عام 2016، بعد إعلان الديوان الملكي المغربي قرار الملك بالتكلف بالمصاريف المالية لمحامي الفنان.

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يذكر أن القاضي قرر إطلاق سراح لمجرد بكفالة مالية، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وعدم السماح له بمغادرة فرنسا.