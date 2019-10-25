موالون لحزب الله يعتدون على المتظاهرين وسط بيروت

في اليوم التاسع من الاحتجاجات في لبنان، اعتدى مناصرون لحزب الله مجددا على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وقد تدخلت قوات مكافحة الشغب لحماية المتظاهرين.

وأفاد مراسل الحرة بإصابة عدد من المتظاهرين ورجال الأمن بجروح.

وطالب الصليب الأحمر اللبناني بإفساح المجال له، للقيام بدوره في إجلاء المصابين.

واتهم ناشطون حزب الله بمحاولة تحوير الحراك الشعبي، وقد نشر بعضهم مقاطع مصورة تظهر ما قالوا إنها مواجهات في ساحة رياض الصلح يوم الجمعة.

وشهدت ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، الخميس، توترا تطور إلى تدافع، بدأ مع إطلاق مجموعة من الشبان هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ما أثار اعتراض المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

ومن المرتقب أن يلقي حسن نصر الله خطابا اليوم الجمعة حول تطورات الأوضاع في لبنان.

ويشهد لبنان منذ ليل الخميس الماضي تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مرورا ببيروت.​

مع بداية الاحتجاجات، أظهرت مقاطع مصورة مواكب ظهرت فيها دراجات نارية ترفع أعلام حزب الله وحركة أمل، قال النشطاء إنها كانت تجوب شوارع العاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد، ولا سيما الجنوب.

ورغم كل محاولات الترهيب والتخويف والإغراءات يتمسك المتظاهرون برحيل هيكل النظام، بما فيه حزب الله.