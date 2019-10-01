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رياضة

انطلاق أول دوري كرة قدم للنساء في السودان

لاعبات من فريقي التحدي والدفاع يشاركن في المباراة الافتتاحية لأول دوري نسائي لكرة القدم في السودان

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انطلق الاثنين أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان، بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

والدوري الذي سيشارك فيه 21 فريقا نسائيا، أعلن عنه في أغسطس الماضي، في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، علما بأن المباريات ستشمل أيضا مدن مدني والأبيض وكادقلي.

وأقيمت المباراة على وقع هتافات المشجعين من الرجال والنساء، والذين ردد العديد منهم شعارات رفعت في الاحتجاجات الشعبية التي أدت في أبريل إلى الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود في الحكم.

وقالت وزيرة الشباب والرياضة الجديدة ولاء عصام التي حضرت المباراة: "هذا يوم تاريخي ليس للرياضة فحسب ولكن للسودان ككل".

وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء عصام حضرت المباراة الافتتاحية
وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء عصام حضرت المباراة الافتتاحية

وتابعت "نحن في الوزارة سنعطي اهتماما خاصا للرياضة النسوية عموما وكرة القدم بصورة أخص، خاصة في مجال البنية التحتية".

ويأتي انطلاق دوري كرة القدم النسائية في ظل فترة الحكم الانتقالي في السودان التي ستمتد ثلاثة أعوام، ويؤمل في خلالها تعزيز الحريات العامة من خلال تطبيق إجراءات تمنح هامشا أوسع لحرية التعبير وحقوق المرأة، وصولا الى مجالات الرياضة والفن.

شعار الاتحاد السوداني لكرة القدم في مدخل الملعب الذي استضاف أول مباراة للدوري النسائي في السودان
شعار الاتحاد السوداني لكرة القدم في مدخل الملعب الذي استضاف أول مباراة للدوري النسائي في السودان

وانضم السودان رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1948 وساهم بتأسيس الاتحاد الأفريقي للعبة إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا. بيد أن كرة القدم النسائية في البلاد شهدت صعوبات كبيرة منذ اعتماد البلاد الشريعة الإسلامية عام 1983 بعد ست سنوات على تولي البشير الحكم إثر انقلاب عسكري، وفقا لما نقلته فرانس برس.

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