سوريا الديموقراطية: انطلاق دوريات أميركية تركية حول منبج

أعلن مسؤول في "قوات سوريا الديموقراطية" إن دوريات مشتركة بين القوات الأميركية والتركية ستبدأ خلال ساعات حول مدينة منبج شمالي سوريا في إطار خارطة طريق تهدف للتخفيف من حدة التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديموقراطية شرفان درويش لوكالة "أسوشيتد برس" إن الدوريات ستبدأ في وقت لاحق الخميس.

وتعد دوريات منبج جزءا من خارطة طريق اتفقت عليها أنقرة وواشنطن في حزيران/يونيو لنزع فتيل التوترات وسط مطالب تركية بسحب قوات وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية والتي تمكنت من طرد تنظيم داعش من منبج عام 2016.

ويقوم الأميركيون والأتراك بدوريات مستقلة على طول الحدود، ويعتبر الجانبان الدوريات المشتركة وسيلة لمنع العنف.

وفي تموز/يوليو، أعلن مجلس منبج العسكري الذي يدير المدينة أن وحدات حماية الشعب الكردية التي تمركزت ذات مرة هناك، كانت قد أكملت انسحابها.