اعترافات ضحاياه عن الاغتصاب والتعذيب.. الداعية أوكتار أمام محكمة تركية

بدأت اليوم بتركيا محاكمة "الداعية الإسلامي" كما يطلق على نفسه عدنان أوكتار بتهم تتعلق تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

وألقت قوات الأمن التركية القبض على أوكتار المعروف أيضا باسم “هارون يحيى" برفقة 226 من أتباعه في يوليو من العام الماضي في عملية أمنية ضخمة شملت أربع ولايات بينها إسطنبول، ويواجه عددا قياسيا من التهم يصل إلى 30 تهمة.

وقال محامو المتهمين، بأن لائحة الاتهام لم تُقرأ، وأن المتهمين لم يبلغوا بجرائمهم، ما يعني عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، وطالب المحامون بالسرية وفرض حظر على النشر بالقضية.

وكتب أوكتار المئات من الكتب، قال إنه قدم من خلالها تفنيدا "للمغالطات العلمية" التي تحتويها الداروينية، وأشهر هذه الكتب، كتاب "أطلس الخلق" الذي يتضمن صور المئات من عينات الحفريات، وقد وثق فيه كيف أن المخلوقات الحية لم تتطور، بل ظلت كما هي لملايين السنين، على حد تعبيره.

الداعية الراقص

و كان أوكتار يظهر في برنامج تلفزيوني ليشرح الشريعة وقيم التسامح في الإسلام، وسط راقصات وفنانات إغراء اعتاد أن يطلق عليهن اسم "القطط"، لكن الهيئة العليا للإعلام في تركيا أوقفت في شباط من العام الماضي بث برامجه.

وحسب اعترافاته بعض القبض عليه، كان يستخدم "قطط أوكتار" لابتزاز شخصيات تركية وأجنبية ذات نفوذ.

وكان اوكتار يملك 95 بيتا للتنظيم يتبعون له جميعا، وله أتباع من الطبقة الغنية في تركيا يساعدونه في ابتزاز النساء.

عترافات "قطط أوكتار"

بعد القبض عليه العام الماضي نشر الإعلام التركي اعترافات للفتيات اللواتي كن يتعرضن للاستغلال من قبل أوكتار ويطلق عليهن لقب "قطط أوكتار.

وقالت إحدى الفتيات وتدعى، غولغون غوكتان، إنها كانت تتلقى لكمات من أوكتار، بسبب فشلها في بعض الأحيان في تجهيز مياه الشرب الخاصة به، كونه كان يطلب أن تكون المياه في حدود 20 درجة مئوية، وأن يتم تسخينها لمدة 7 دقائق.

وتحدثت سيدة أخرى وتدعى، سيلدا إنال، عن تعرضها لأشكال أخرى من الإهانة، وإجبارها على ارتداء زي الخادمات لأيام عدة.

ومن ضمن اعترافات "القطط"، فإن عدنان أوكتار كان يهتم كثيرا بدرجات الحرارة، حيث كان يأمر فتياته بتسخين سريره باستخدام مجففات الشعر، قبل دقائق من خلوده للنوم.

كما كان يهتم كثيرا بنظرات فتياته، وفي حال لم تعجبه نظرات إحداهن يصفها بنظرات المنافقين، ويجبرها على ارتداء نظارات شمسية داخل المنزل طوال اليوم.

وكان أوكتار يعاقب بعضهن بأمرهن بالسير على أقدامهن وأيديهن، بطريقة تشبه سير الحيوانات على 4 أقدام.

وكان يعاقب المرأة التي تعصي الأوامر باغتصابها من قبل 20 رجل لمدة 24 ساعة، وليتسع الاعتداء الجنسي ويصل للأطفال أيضا.

وخصص "أوكتار" مجموعة من الفتيات في مساعدته على ارتداء الجوارب، التي كان يستخدمها مرة واحدة فقط ويلقيها في القمامة بعد ذلك.

وكانت خمس فتيات متخصصات في تدليك جسمه بشكل يومي قبل خلوده إلى النوم..

ولخوفه الدائم من تعرضه للتسمم، فقد كان يحرص على إن تقف بجانبه على طاولة الطعام فتاتين، تتمثل وظيفتهن في تذوق كل صنف من الطعام.

وحسب ما نقل الإعلام التركي من اعترافات، كان يمسح أجهزته الخلوية، ساعة يده ومستلزماته الأخرى بالكحول قبل استخدامها.

ويلزم الفتيات باتباع تعليمات تنظيف تعتمد على الكحول والمطهرات وأدوات التعقيم لتنظيف مرحاضه الخاص، ومسح كل المناطق، التي من المحتمل أن تملسها يده في المنزل.