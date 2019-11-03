انطلاق مناورات "الراية الزرقاء" الدولية في إسرائيل

انطلقت، الأحد، مناورات جوية دولية في إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التدريب الجوي الذي أطلق عليه اسم "الراية الزرقاء"، سيوفر فرصة لتنفيذ طلعات تكتيكية مشتركة في مواجهة تهديدات متنوعة مع دمج تكنولوجيا متطورة ومشاركة طائرات إف-35.

وتستمر هذه المناورات الـ14 من الشهر الحالي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة، أن مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35، ستشارك للمرة الأولى في مناورات جوية مشتركة مع عدد من الدول.

وأضاف أن هدف التدريبات هو "محاكاة سيناريوهات مختلفة"، مؤكدا أن "هذا التعاون سيمكن من تدريب دولي عالي الجودة وتبادل التعليم وتطوير تقنية الطيران".

وأشار إلى أن هذه ستكون أول تدريبات دولية "للجيل الخامس" تجرى في إسرائيل. و"الجيل الخامس" مصطلح يستخدم لوصف الطائرات المقاتلة الأكثر تقدما، والتي تستخدم عادة تكنولوجيا التسلل وإلكترونيات الطيران المتقدمة وأنظمة الكمبيوتر المتكاملة والمتطورة للغاية.

وقال إن هذه التدريبات تعتبر "ذات أهمية استراتيجية كبيرة وسيكون لها تأثير كبير على القوات الجوية الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية ودولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنها تجري بمشاركة "أكثر من ألف طاقم فني وإداري من القوات الجوية المختلفة".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وقعت عقدا مع مجموعة "لوكهيد مارتن" الأميركية لشراء 50 مقاتلة من طراز إف-35، تسلمت أول اثنتين منها في ديسمبر 2016 وتسلمت بعد ذلك المزيد من تلك الطائرات.