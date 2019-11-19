إسرائيل تعلن شن عشرات الغارات على أهداف لفيلق القدس الإيراني في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت قبل قليل غارات على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني و ‫الجيش السوري داخل الأراضي السورية.

وأضح أن الغارات استهدفت صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية.

وقال إن الغارات تأتي ردا على إطلاق الصواريخ من سوريا إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية السورية أحبطت أهدافا معادية فوق العاصمة السورية دمشق.

وأشارت تقارير إلى أن المقاتلات الإسرائيلية نفذت الغارات على دمشق من داخل الأجواء اللبنانية وشمال إسرائيل.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، ثم شنت طائراته الحربية في وقت سابق الثلاثاء غارات عدة قرب دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.